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Депутаты от ЛДПР предлагают дать инвалидам право бесплатного проезда по платным дорогам

Сейчас от платы за проезд по таким трассам освобожден общественный транспорт, машины полиции и экстренных служб

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в пятницу вносят в Госдуму законопроект, который даст инвалидам и лицам, которые перевозят их, право бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам. Текст документа распространила пресс-служба одного из авторов инициативы - главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В пояснительных материалах депутаты напоминают, что сейчас от платы за проезд по таким трассам освобожден общественный транспорт, машины полиции, экстренных служб, военной автомобильной инспекции, организаций федеральной почтовой связи, а также иной транспорт, определенный собственником платной дороги.

Согласно данным Минтранса России, протяженность платных автомобильных дорог в РФ возрастает и к концу 2019 года могла уже достигнуть 1,5 тыс. км.

"Вместе с тем, несмотря на активное развитие в нашей стране системы платных дорог, которая направлена прежде всего на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населенных пунктов, так и между ними, льготный проезд по платным дорогам для такой социально незащищенной группы граждан, как инвалиды, до настоящего времени не предусмотрен, что не отвечает их интересам", - констатируют в ЛДПР. Там также напоминают, что с 1 июля 2020 года в силу вступают поправки, согласно которым сведения об автомобилях инвалидов вносятся в федеральный реестр.

В связи с этим авторы предлагают внести изменения в закон об автомобильных дорогах и установить возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам для инвалидов, а также лиц, перевозящих инвалидов, если на машине установлен соответствующий знак, а данные о ней внесены в реестр. Согласно проекту закона, он должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

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Россия
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