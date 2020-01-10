В России появится перечень востребованных должностей среди учителей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Кабмин утвердил основные принципы национальной системы профессионального роста педагогов, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства. В пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что в России в рамках нацпроекта "Образование" будет создан отдельный перечень самых востребованных должностей среди учителей.

"Согласно распоряжению, на ежегодной основе будет вестись отдельный мониторинг обеспеченности школ и иных образовательных организаций кадрами, а также перечень наиболее востребованных педагогических должностей в разрезе учебных предметов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Минобрнауки и региональными органами управления образованием "будет определять потребность в подготовке педагогических кадров по образовательным программам высшего образования". Также особое внимание уделяется оценке региональных систем оплаты труда учителей.

В пресс-службе отметили, что распоряжение открывает возможность студентам вузов проходить учебные модули и практики педагогического профиля по своему направлению подготовки еще в процессе обучения.