Роспотребнадзор рассказал, как безопасно пользоваться мобильным телефоном

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Длительность разговора по мобильному телефону должно составлять не более 2 минут, а паузы между звонками - не менее 15 минут. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха", - добавили в ведомстве.

Специалисты советуют держать трубку мобильного телефона на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза, пояснили в Роспотребнадзоре.

По мнению экспертов, подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня. Моментально прикладывать телефон к уху бессмысленно еще и потому, что первый длинный гудок появляется не сразу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что многие дети часто отправляют СМС или излишне увлекаются играми, встроенными в сотовые телефоны. Как отмечают специалисты, такое регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы может вызывать различные нарушения костей и суставов. Кроме того, играя, ребёнок вынужден рассматривать мелкое изображение, долго смотрит на подсвеченный экран, всё время находящийся на одном расстоянии от глаз. Это является серьезной нагрузкой для глаз и может очень негативно повлиять на зрение.

Специалисты также советуют снимать при разговоре очки с металлической оправой, поскольку наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Кроме того, не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна. В рекомендации также входит ограничение контактов с мобильным телефоном, особенно если в этом нет никакой необходимости. В частности, не стоит постоянно держать мобильный телефон при себе, например, в кармане брюк, на груди, поясе или в нагрудном кармане, а носить его в сумке.