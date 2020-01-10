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Попова заявила об отсутствии документов, подтверждающих безопасность никотиновых смесей

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в ходе проверок торговых точек изъяли около 1 млн штук никотиносодержащей продукции

ГОРКИ, 10 января. /ТАСС/. Около 1 млн штук никотиносодержащей продукции изъято в ходе проверок торговых точек, никаких документов, подтверждающих безопасность этого товара, нет. Об этом в пятницу доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

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Она сообщила, что в ходе контрольных мероприятий "было выявлено около 1 млн штук этой продукции". "Вся она изъята из оборота", - сказала Попова. Кроме того, по ее словам, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.

Как отметила глава Роспотребнадзора, в торговых точках, где продавались подобные смеси, были запрошены документы, подтверждающие безопасность соответствующей продукции, которая относится к категории пищевой. "Таких документов нет, и в правовом поле их в принципе не может быть", - подчеркнула Попова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПопова, Анна Юрьевна
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