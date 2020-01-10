Более 50 организаций просят разрешить пользователям Android удалять предустановленное ПО

Открытое письмо с просьбой принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android было направлено генеральному директору Alphabet Inc. (компания владеет Google) Сундару Пичаю от более 50 организаций со всего мира. Послание опубликовано на сайте Privacy International.

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Как указано в письме, на устройствах Android есть предустановленные приложения, которые нельзя удалить. Это программное обеспечение может сделать пользователей уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия данных без их ведома или согласия.

Авторы письма ссылаются на исследование, проведенное экспертами из США и Испании, согласно которому, 91% предустановленных программ нет в Google Play. Таким образом, эти приложения могут не подходить под требования безопасности Android, на соответствие которым проверяется ПО из официального магазина приложений. Как предполагают авторы письма, такие программы, вероятно, могут получить доступ к геопозиции, микрофону или камере устройства без ведома пользователя.

Организации, подписавшиеся под письмом, просят, чтобы у пользователей была возможность навсегда удалить приложения на своих телефонах. Помимо этого, от Android потребовали создать механизм обновления для предустановленного ПО и такую же тщательную проверку, как и у программ в Google Play.

В число подписавших письмо организаций вошли Amnesty International, Media Watch, Open Rights Group, Civil Liberties Union for Europe и многие другие.