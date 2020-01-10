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Путин заявил, что жителям Крыма необходимо гарантировать качественную, бесплатную медицину

Президент отметил, что отрасль здравоохранения в Крыму находится в плачевном состоянии

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Инфраструктура здравоохранения в Крыму хуже, чем в среднем по РФ и требует особого внимания властей. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

"Особого внимания требует состояние здравоохранения в регионе. Масштаб задач здесь, действительно, огромный, отрасль просто находится в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены", - указал Путин. Он сделал акцент на том, что аналогичные проблемы решаются в масштабах страны. "Но в целом, здесь хуже", - сказал президент.

По его оценке, не решены вопросы с лицензированием медицинской деятельности, в итоге сложился перекос в пользу платной медицины. "Нужно устранить и этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное, бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране", - заключил российский лидер, попросив участников совещания дать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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