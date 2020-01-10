{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Урюпинска подпишет с уволенной редактором газеты мировое соглашение

Ольга Шушлебина приступит к исполнению своих обязанностей на следующей неделе

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков намерен подписать мировое соглашение с уволенной им с должности главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной, сообщил ТАСС представитель администрации Волгоградской области.

"Хорошеньков сейчас едет в Урюпинск, чтобы буквально в ближайший час подписать со своей стороны мировое соглашение с Шушлебиной. Уволенная редактор с юристом ожидают его в администрации Урюпинска, и за это время они полностью согласовали текст мирового соглашения и должны подписать его со своей стороны", - сказал представитель администрации региона.

Ранее "Российская газета" опубликовала материал о том, что глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. В пятницу в Урюпинском городском суде состоялось предварительное заседание по иску Шушлебиной к Хорошенькову о восстановлении на работе. Судебное заседание по делу назначено на 17 января.

Он уточнил, что на следующей неделе Шушлебина вернется на работу и приступит к исполнению своих обязанностей главного редактора.

В то же время, руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская уточнила ТАСС, что в любом случае назначенное на 17 января судебное заседание состоится.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Козак: все объекты здравоохранения Крыма будут приведены в соответствие со стандартами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС