Глава Урюпинска подпишет с уволенной редактором газеты мировое соглашение

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков намерен подписать мировое соглашение с уволенной им с должности главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной, сообщил ТАСС представитель администрации Волгоградской области.

"Хорошеньков сейчас едет в Урюпинск, чтобы буквально в ближайший час подписать со своей стороны мировое соглашение с Шушлебиной. Уволенная редактор с юристом ожидают его в администрации Урюпинска, и за это время они полностью согласовали текст мирового соглашения и должны подписать его со своей стороны", - сказал представитель администрации региона.

Ранее "Российская газета" опубликовала материал о том, что глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. В пятницу в Урюпинском городском суде состоялось предварительное заседание по иску Шушлебиной к Хорошенькову о восстановлении на работе. Судебное заседание по делу назначено на 17 января.

Он уточнил, что на следующей неделе Шушлебина вернется на работу и приступит к исполнению своих обязанностей главного редактора.

В то же время, руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская уточнила ТАСС, что в любом случае назначенное на 17 января судебное заседание состоится.