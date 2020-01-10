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Уволенную с поста главреда "Урюпинской правды" Ольгу Шушлебину восстановят в должности

Она сообщила, что выйдет на работу 13 января

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков и уволенная им в декабре прошлого года с должности главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольга Шушлебина подписали мировое соглашение. Об этом ТАСС сообщила по телефону Шушлебина.

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Ранее "Российская газета" опубликовала материал о том, что глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. В пятницу в Урюпинском городском суде состоялось предварительное заседание по иску Шушлебиной к Хорошенькову о восстановлении на работе, судебное заседание по делу назначено на 17 января.

"Только что я подписала мировое соглашение с главой администрации Урюпинска Хорошеньковым. Выхожу на работу в прежней должности в понедельник, 13 января", - сказала Шушлебина.

Председатель правления областной общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Вячеслав Черепахин уточнил, что Хорошеньков и Шушлебина "пришли к мировому соглашению о восстановлении Ольги Михайловны в прежней должности главного редактора с компенсацией за период увольнения". "Хочется отметить активное участие журналистского сообщества в разрешении этой ситуации, и выразить надежду, что подобное в дальнейшем повторяться не будет. Волгоградское отделение Союза журналистов России будет и в дальнейшем внимательно наблюдать за всеми случаями нарушений прав журналистов, и при необходимости оказывать им содействие", - сказал Черепахин.

По его словам, между Волгоградским отделением Союза журналистов России и администрацией Волгоградской области достигнута договоренность о консультационной поддержке глав районных администраций в работе со СМИ.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская уточнила ТАСС, что в любом случае назначенное на 17 января судебное заседание состоится.

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