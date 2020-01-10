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Меры повышения качества жизни в Крыму представят в правительство России до 1 марта

В регионе сформируют перечень дополнительных объектов водоснабжения и водоотведения и примут решение о строительстве семи объектов здравоохранения

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Власти Крыма до 1 марта представят в правительство РФ комплекс мер по повышению качества жизни на полуострове, в том числе в сферах водоснабжения, здравоохранения и образования, сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.

В пятницу на совещании в Ялте Путин призвал работать над качеством жизни в Крыму, опираясь на уже созданную базу и используя возможности национальных проектов. В частности, президент говорил о ремонте домов, реконструкции инженерных сетей, благоустройстве придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных, он отметил проблемы водоснабжения, водоотведения, экологических вопросов, "которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался". Особого внимания, по мнению главы государства, требует состояние здравоохранения в регионе. По его оценке, не решены вопросы с лицензированием медицинской деятельности, в итоге сложился перекос в пользу платной медицины.

"По поручению президента и Дмитрия Николаевича (Козака, вице-премьера правительства РФ) до 1 марта формируем перечень дополнительных объектов водоснабжения и водоотведения. И будет принято решение о строительстве еще семи объектов здравоохранения: Феодосийская больница, три поликлиники в Симферополе, две в Керчи, перинатальный центр в Симферополе. Будут планы по подготовке проектной документации включения в программу 2023-2025 года - ликвидация вторых смен в школах полностью по территории Республики Крым, к 2022 году очереди по детским садам в полном объеме будет закрыта. Комплекс мер, которые направлены на повышение качества жизни, до 1 марта мы у Дмитрия Николаевича согласуем", - сказал Аксенов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что власти города синхронизируют принимаемые меры с Республикой Крым. "Я полностью удовлетворен теми направлениями и дополнительными средствами, которые будут выделены на развитие ключевых и наиболее волнующих людей направлений. Прежде всего, за три года мы сможем лицензировать первичную сеть здравоохранения - более 120 административных зданий будут капитально отремонтированы и оснащены современной мебелью и оборудованием. Вся действующая сеть будет приведена в нормативное состояние", - сказал он.

Власти Севастополя, добавил врио губернатора, также продолжат благоустройство города. "Сейчас у нас в Севастополе 69 действующих парков и скверов. Конечно же, мы будем создавать и новые общественные пространства, но все 69 скверов будут приведены в современный вид, как парк Учкуевка, который мы вместе с правительством Москвы открыли. На таком уровне они будут сделаны. Это, конечно, повысит туристическую привлекательность города и качество жизни людей", - добавил Развожаев, отметив, что, по расчетам городских властей, после реализации программы благоустройства за три года будет приведено в нормативное состояние освещение. "После того как завершатся все мероприятия, через три года, по нашим расчетам, индекс городской среды изменится из неблагоприятной, по оценкам министерства строительства и ЖКХ, и станет благоприятным, до 200 единиц по утвержденной сегодня методике", - уточнил Развожаев.

Индекс качества городской среды

Презентация первого индекса качества городской среды в России состоялась на площадке ТАСС 1 ноября 2019 года. Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Методика включает 36 индикаторов, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могут набрать максимум 360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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