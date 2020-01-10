{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады

Из-за непогоды в аэропорту Ванкувера отменены несколько десятков авиарейсов

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Сильный снегопад стал причиной отмены десятков авиарейсов и закрытия паромного сообщения в провинции Британская Колумбия. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, в южной части региона к вечеру пятницы местами может выпасть до 25 см снега, что почти в два раза превышает месячную норму осадков для января в этой части провинции. Кроме того, непогода сопровождается сильным ветром, скорость которого местами достигает 22 м/с.

Из-за непогоды в международном аэропорту Ванкувера - крупнейшего города региона - уже отменены несколько десятков авиарейсов. Схожая ситуация и в воздушных гаванях других городов южной части Британской Колумбии.

Оператор паромного сообщения BC Ferries сообщил об отмене всех пятничных рейсов в районе острова Ванкувер. Полиция уже закрыла для движения крупнейший автомобильный мост ванкуверской агломерации Алекс Фрейзер-бридж. Также сообщается о значительном росте числа ДТП из-за снегопада.

Власти региона распространили предупреждение для автомобилистов, в котором просят их соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. По возможности населению рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
Минприроды собирает предложения по развитию нацпарков и экотуризма
Предложения можно присылать на электронную почту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС