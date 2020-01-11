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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Пять стран создали группу помощи родным погибших в катастрофе в Иране

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань уточнил, что речь идет о Канаде, Афганистане, Великобритании, Швеции и Украине

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу помощи родным погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом в пятницу глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань сообщил журналистам в Оттаве.

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"Мы создали международную координационную группу, которая представляет страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе", - сказал он. Шампань уточнил, что в нее вошли представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины. По словам главы МИД, группа будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи. "Семьи погибших должны получить ответы на все вопросы", - подчеркнул министр.

Шампань также сообщил, что 57 канадских граждан погибли в авиакатастрофе в Иране, а не 63, как считалось ранее.

"Число жертв, которые были гражданами Канады, составляет 57 человек", - сказал он журналистам в Оттаве.

Глава МИД также прокомментировал информацию американской телекомпании CBS о том, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

"Как мы понимаем, некоторые из обломков [самолета] перемещены в ангар, чтобы воссоздать все обстоятельства случившегося", - сказал он. Шампань добавил, что пока канадских специалистов нет на месте крушения лайнера, Оттава может оперировать только данными, полученными из разных источников, а не от собственных представителей.

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад опроверг сведения о том, что иранские службы расчистили бульдозерами место крушения самолета. Соответствующую информацию он назвал "абсурдом", а также призвал не делать поспешных выводов насчет трагического происшествия и дождаться результатов расследования.

Теги
АфганистанШвецияУкраинаКанадаВеликобританияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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