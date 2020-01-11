{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Китае умер один человек из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом

По последним данным, неизвестную форму пневмонии диагностировали у 59 человек в Ухане

ТАСС, 11 января. Один человек умер в Китае в городе Ухань из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По последним данным, неизвестная форма пневмонии диагностирована у 59 человек в Ухане. Как сообщают исследователи из КНР, предварительные результаты лабораторных исследований показали, что возбудителем стал коронавирус нового типа. Многие случаи заболевания связывают с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

Чтобы не допустить распространение инфекции, власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, используют сканеры в аэропорту для выявления пассажиров с повышенной температурой.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
"Адмирал Владимирский" зашел в Рио-де-Жанейро перед антарктическим походом
Экипажу исследовательского судна предстоит 45-дневный поход в Южном океане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС