СМИ: в Китае умер один человек из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом

ТАСС, 11 января. Один человек умер в Китае в городе Ухань из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По последним данным, неизвестная форма пневмонии диагностирована у 59 человек в Ухане. Как сообщают исследователи из КНР, предварительные результаты лабораторных исследований показали, что возбудителем стал коронавирус нового типа. Многие случаи заболевания связывают с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

Чтобы не допустить распространение инфекции, власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, используют сканеры в аэропорту для выявления пассажиров с повышенной температурой.