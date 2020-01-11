В Саратове ищут хозяев пони, вынудивших животное бежать за повозкой

САРАТОВ, 11 января. /ТАСС/. Жители Саратова пожаловались в приемную спикера Госдумы Вячеслава Володина на жестокое обращение с пони, которого хозяева вынудили бежать за повозкой. В приемную Володина направили видео, на котором запечатлен инцидент. Об этом сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой депутат был избран в Госдуму.

"Пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. Видеоматериал передан в общественную приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств. Знает ли кто-то из наших подписчиков, откуда эта повозка и кому принадлежит этот пони?", - сказано в сообщении.

Запись, сделанную на ул. Вавилова Саратова, активно комментируют пользователи социальных сетей. Зоозащитники пишут о жестоком обращении с животным. Другие считают запечатленный на записи инцидент недоразумением.