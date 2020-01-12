Ректор МГУ прогнозирует повышенный спрос на факультеты математики и информатики

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что факультеты, которые готовят специалистов в области математики, информатики, цифровой экономики и искусственного интеллекта, будут самыми востребованными среди абитуриентов МГУ. Об этом он заявил в воскресенье на дне открытых дверей вуза.

"Спрос меняется в зависимости от вызовов общества. В данный момент, мне кажется, очень большой спрос на информатиков, математиков, [специалистов], связанных с цифровой экономикой, интеллектуальными системами, искусственным интеллектом. И такие факультеты, которые готовят по этим направлениям, будут самыми популярными", - отметил ректор МГУ, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, сегодня сформировался определенный тренд на естественно-научные дисциплины. "Потому что работа, которая предстоит выпускникам, в значительной степени уже связана с современными технологиями", - пояснил Садовничий.

МГУ имени М. В. Ломоносова - первый университет России как по времени возникновения, так и по его значению для отечественного образования, науки и культуры. МГУ включает 43 факультета, где получают образование свыше 50 тыс. студентов. На базе МГУ также функционируют передовые научно-исследовательские центры, среди которых вычислительный, лазерный, биотехнологический, нефтегазовый, аграрный, а также медицинский научно-образовательный центр, научный парк, обсерватории, музеи и научные станции по всей России и за рубежом.