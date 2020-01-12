Полиция в Саратове проверит публикацию в соцсетях о жестоком обращении с пони

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Саратове начали проверку публикации, появившейся в социальных сетях и местных СМИ в субботу. На видеозаписи видно, как хозяева вынуждают пони бежать за повозкой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

"По факту публикации в социальных сетях и СМИ о жестоком обращении с пони проводим проверку", - сказала собеседница агентства.

В субботу в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная на ул. Вавилова в Саратове. На кадрах пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. Жители Саратова пожаловались в приемную спикера Госдумы Вячеслава Володина на жестокое обращение с пони и передали видеоматериал для выяснения всех обстоятельств.