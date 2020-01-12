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Полиция в Саратове проверит публикацию в соцсетях о жестоком обращении с пони

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, на котором видно, как хозяева вынуждают пони бежать за повозкой

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Саратове начали проверку публикации, появившейся в социальных сетях и местных СМИ в субботу. На видеозаписи видно, как хозяева вынуждают пони бежать за повозкой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

"По факту публикации в социальных сетях и СМИ о жестоком обращении с пони проводим проверку", - сказала собеседница агентства.

В субботу в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная на ул. Вавилова в Саратове. На кадрах пони, привязанный вплотную к повозке, вынужден был всю дорогу быстро скакать, догоняя повозку. При этом видно, что животное настолько крепко привязано, что мордой трется о железную конструкцию. Жители Саратова пожаловались в приемную спикера Госдумы Вячеслава Володина на жестокое обращение с пони и передали видеоматериал для выяснения всех обстоятельств. 

Теги
РоссияСаратовская область
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