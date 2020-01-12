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Галина Польских опровергла информацию об ухудшении здоровья

Актриса заявила, что находится дома и чувствует себя хорошо
Галина Польских Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Галина Польских
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Актриса Галина Польских находится дома и чувствует себя хорошо, речи о ее госпитализации не идет. Об этом сама Польских сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС.

"СМИ что-то перепутали, я нахожусь дома, все хорошо, о госпитализации речь не идет", - сказала собеседница агентства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о резком скачке давления у актрисы и возможности госпитализации, которую обсуждают врачи.

Выпускница ВГИК Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Популярность ей принесла первая главная роль - школьницы Тани Сабанеевой в фильме "Дикая собака динго" по повести Рувима Фраермана. Также снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Верность", "Тени исчезают в полдень", "Суета сует", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. В общей сложности Галина Польских снялась в более чем 140 фильмах и сериалах.

Польских была также задействована в антрепризных спектаклях: "Держись, Голливуд!" по пьесе Нила Саймона, "Хочу купить вашего мужа" по комедии Михаила Задорнова "Последняя попытка", "Сокровище острова Пеликан" по произведению Джона Пристли.

Теги
РоссияПольских, Галина Александровна
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