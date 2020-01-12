В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови

ТАСС, 12 января. Сотрудники охраны дикой природы национальных парков Австралии скинули с воздуха в субботу несколько тонн картофеля и моркови для кенгуру, населяющих территорию штата Новый Южный Уэльс. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Мэтт Кин.
"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра. Позже он также опубликовал фотографию кенгуру, держащего в лапах морковь.
One happy customer #operationrockwallaby #AustralianFires pic.twitter.com/wtzMgeaX6D— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020
Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.