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Лесные пожары в Австралии

В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови

Акция прошла в рамках помощи животным, которые оказались в зоне лесных пожаров

ТАСС, 12 января. Сотрудники охраны дикой природы национальных парков Австралии скинули с воздуха в субботу несколько тонн картофеля и моркови для кенгуру, населяющих территорию штата Новый Южный Уэльс. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Мэтт Кин.

"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра. Позже он также опубликовал фотографию кенгуру, держащего в лапах морковь.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

 

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
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