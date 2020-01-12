В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови

ТАСС, 12 января. Сотрудники охраны дикой природы национальных парков Австралии скинули с воздуха в субботу несколько тонн картофеля и моркови для кенгуру, населяющих территорию штата Новый Южный Уэльс. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Мэтт Кин.

"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра. Позже он также опубликовал фотографию кенгуру, держащего в лапах морковь.