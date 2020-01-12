Глава Human Rights Watch сообщил, что его не впустили в Гонконг

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что власти Гонконга запретили ему въезд в данный специальный административный район. Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.

Рот отметил, что рассчитывал представить в Гонконге новый доклад Human Rights Watch. "В этом году в нем говорится о том, как китайское правительство подрывает международные нормы в области прав человека. Но власти просто запретили мне въезд в Гонконг, это свидетельствует об усугублении проблемы", - написал он. По словам Рота, гонконгские власти не представили исчерпывающих объяснений относительно запрета.

В начале лета 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе немного стабилизировалась, протестующие стали выражать свою позицию в основном в мирном ключе.

2 декабря 2019 года Китай в ответ на принятие в США закона о демократии и правах человека в Гонконге ввел ряд ограничительных мер, в частности принято решение приостановить рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, объявлено о введении санкций в отношении американских неправительственных организаций - National Endowment for Democracy ("Национальный фонд поддержки демократии"), International Republican Institute (Международный республиканский институт), Human Rights Watch, Freedom House и ряда других.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, "Американские НПО предоставили гонконгским радикалам денежные, а также материальные средства и даже проводили среди них инструктаж, содействуя всплеску насилия и подливая масло в огонь. На них лежит большая ответственность за беспорядки в Гонконге. Поэтому введенные против них санкции - неизбежная расплата".