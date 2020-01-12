Медведев вручит премии правительства в области СМИ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев 13 января, в День российской печати, вручит премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. По традиции, торжественная церемония пройдет в Доме приемов правительства РФ.

"В соответствии с распоряжением правительства от 26 декабря 2019 года, лауреатами премий в 2019 году стали пять соискателей и четыре коллектива соискателей", - уточнили в пресс-службе. Еще одна премия присуждается по предложению главы кабинета министров.

Лауреаты

"В этом году по предложению Дмитрия Медведева премия за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждена ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лауреатами премии также стали независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве награда присуждена журналистам отдела культуры газеты "Коммерсант" Сергею Ходневу, Татьяне Кузнецовой, Андрею Плахову, Борису Барабанову, Михаилу Трофименкову. За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе будут награждены руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения будут отмечены руководители "Горький Медиа" Борис Куприянов и Мария Лошкарева.

Премия правительства в области СМИ

Премии правительства РФ в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских медиа, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.

В соответствии с правительственным постановлением от 20 июля 2013 года "О премиях правительства Российской Федерации в области средств массовой информации" присуждаются 10 ежегодных премий в размере 1 млн. рублей каждая. Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий правительства в области СМИ.