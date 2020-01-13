Ржавые акулы-няньки из Индонезии пополнили коллекцию Приморского океанариума

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Две ржавых акулы-няньки доставлены из Индонезии в Приморский океанариум, где станут шестым видом акул в коллекции. Как сообщает в понедельник пресс-служба океанариума, доставка заняла 18 часов.

"Коллекция Приморского океанариума пополнилась сразу двумя крупными хищниками. Из Индонезии во Владивосток прибыли ржавые акулы-няньки Nebrius ferrugineus. По мировым стандартам, время перевозки до 20 часов считается хорошим, наши акулы провели в пути 18 часов и перенесли транспортировку с минимальным стрессом - уже на следующий день рыбы стали принимать пищу, они хорошо едят гребешок и кальмара, и мы поняли, что очень любят корюшку", - сообщает пресс-служба.

Сейчас биологи и ихтиопатологи адаптируют хищников к жизни в океанариуме. Как рассказали ТАСС в пресс-службе, коллекция учреждения теперь насчитывает шесть видов акул: зебровые, серые рифовые, белоперые, черноперые, зебровидные бычьи и ржавые няньки. Последним для лучшей адаптации устраивают купания в опресненной воде. Это самый простой и безопасный способ борьбы с морскими эктопаразитами.

По словам специалистов, обе акулы очень любопытны, они наблюдают за людьми и поднимают головы над поверхностью воды. Хищников учат не воспринимать будущих соседей по аквариуму в качестве пищевых объектов, для чего начали кормить их с рук.

Ржавая акула-нянька обитает в прибрежной зоне многих морей Индийского и Тихого океанов. Средний размер хищника - от 2,2 до 3,7 метров, самая крупная зарегистрированная особь имела длину 4 метра. В рацион этого вида входят осьминоги, кальмары, каракатицы, ракообразные, морские ежи, бычки, камбалы, рыбы-хирурги и другие донные жители.