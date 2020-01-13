Работа аэропорта в Маниле частично восстановлена на фоне вулканической активности

ТАСС, 13 января. Международный аэропорт Манилы имени Ниноя Акино частично возобновил работу на фоне активности вулкана Таал на острове Лусон. Об этом говорится в заявлении администрации аэропорта, размещенном в понедельник в Facebook.

"После совместной инспекции взлетно-посадочных полос управление Международного аэропорта Манилы и Управление гражданской авиации Филиппин объявили о частичном возобновлении рейсов на вылет, начиная с 10:00 утра по местному времени (05:00 мск), и прилет с 12:00 (07:00 мск)", - отмечается в сообщении. Вместе с тем в воздушной гавани подчеркнули, что возобновление работы будет полностью зависеть от пропускной способности четырех терминалов аэропорта и авиакомпании. Подчеркивается, что приоритет будет отдан регулярным авиарейсам, а также рейсам на вылет, чтобы территория аэропорта была как можно скорее освобождена от припаркованных с прошлой ночи самолетов.

Вулкан Таал, который находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране, ранее произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тыс. человек эвакуированы. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.