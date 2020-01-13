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Работа аэропорта в Маниле частично восстановлена на фоне вулканической активности

Возобновление работы будет полностью зависеть от пропускной способности четырех терминалов аэропорта

ТАСС, 13 января. Международный аэропорт Манилы имени Ниноя Акино частично возобновил работу на фоне активности вулкана Таал на острове Лусон. Об этом говорится в заявлении администрации аэропорта, размещенном в понедельник в Facebook.

"После совместной инспекции взлетно-посадочных полос управление Международного аэропорта Манилы и Управление гражданской авиации Филиппин объявили о частичном возобновлении рейсов на вылет, начиная с 10:00 утра по местному времени (05:00 мск), и прилет с 12:00 (07:00 мск)", - отмечается в сообщении. Вместе с тем в воздушной гавани подчеркнули, что возобновление работы будет полностью зависеть от пропускной способности четырех терминалов аэропорта и авиакомпании. Подчеркивается, что приоритет будет отдан регулярным авиарейсам, а также рейсам на вылет, чтобы территория аэропорта была как можно скорее освобождена от припаркованных с прошлой ночи самолетов.

Вулкан Таал, который находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране, ранее произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тыс. человек эвакуированы. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.

Теги
Филиппины
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