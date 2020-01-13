{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СП выявила недостоверность региональных данных о снижении аварийных участков на дорогах

Речь идет об информации из Ярославской, Кировской, Улан-Удэнской и Ижевской областей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Четыре российских региона представили в правительство недостоверные данные о снижении количества аварийных участков на дорогах за 2018 год, следует из материала Счетной палаты.

"На основании отчетов субъектов РФ за 2018 год по указанному показателю в Ярославской агломерации отсутствуют места концентрации ДТП, в Кировской агломерации снижение составило 64,9 %, в Улан-Удэнской агломерации - 76 %, в Ижевской агломерации - 78 %. Вместе с тем проверка показала недостоверность указанных данных", - отмечается в документе в ходе сравнения показателей с официальными данными ГИБДД.

По данным ГИБДД, в Ярославской агломерации по итогам 2018 года зафиксировано 40 мест концентрации ГИБДД, в Кировской - показатель снизился на 24,3%, а не 64,9%, в Улан-Удэнской - вырос на 194%, а не снизился на 78%, Ижевской сократился на 47% вместо указанных регионом 78%.

В период 2017-2018 годов в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" одним из показателей являлось снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций (к концу 2018 года до 50 %) по отношению к базовому значению, сформированному по итогам 2016 года, напомнили в ведомстве.

"Таким образом, в 2018 году ни одному из субъектов РФ (Ярославской, Кировской, Улан-Удэнской и Ижевской областей - прим. ТАСС) не удалось достичь планового значения указанного показателя", - резюмировали в Счетной палате.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Астраханской области вышедший на пути верблюд задержал поезд
Инцидент произошел 5 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС