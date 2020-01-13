СП выявила недостоверность региональных данных о снижении аварийных участков на дорогах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Четыре российских региона представили в правительство недостоверные данные о снижении количества аварийных участков на дорогах за 2018 год, следует из материала Счетной палаты.

"На основании отчетов субъектов РФ за 2018 год по указанному показателю в Ярославской агломерации отсутствуют места концентрации ДТП, в Кировской агломерации снижение составило 64,9 %, в Улан-Удэнской агломерации - 76 %, в Ижевской агломерации - 78 %. Вместе с тем проверка показала недостоверность указанных данных", - отмечается в документе в ходе сравнения показателей с официальными данными ГИБДД.

По данным ГИБДД, в Ярославской агломерации по итогам 2018 года зафиксировано 40 мест концентрации ГИБДД, в Кировской - показатель снизился на 24,3%, а не 64,9%, в Улан-Удэнской - вырос на 194%, а не снизился на 78%, Ижевской сократился на 47% вместо указанных регионом 78%.

В период 2017-2018 годов в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" одним из показателей являлось снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций (к концу 2018 года до 50 %) по отношению к базовому значению, сформированному по итогам 2016 года, напомнили в ведомстве.

"Таким образом, в 2018 году ни одному из субъектов РФ (Ярославской, Кировской, Улан-Удэнской и Ижевской областей - прим. ТАСС) не удалось достичь планового значения указанного показателя", - резюмировали в Счетной палате.