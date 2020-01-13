{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турпоток в Саратовскую область впервые превысил 1 млн человек в год

По данным Саратовстата, чаще всего в 2019 году регион посещали жители Нижегородской, Самарской, Ростовской, Московской области и Санкт-Петербурга

САРАТОВ, 13 января. /ТАСС/. Турпоток в Саратовскую область по итогам 2019 года впервые значительно превысил 1 миллион человек и вырос по сравнению с 2018 г. на 10%, сообщила ТАСС глава регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.

"В прошлом году нам удалось достичь турпотока примерно в 1 млн человек. В этом году мы впервые превысили этот значимый показатель. Туристический поток в 2019 году составил 1,1 млн человек, что больше, чем в прошлом году на 10%", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что чаще всего гостями Саратовской области, по данным Саратовстата, в 2019 были жители Нижегородской, Самарской, Ростовской области, Московской области, Санкт-Петербурга. Жители приезжают в регион как в качестве самостоятельных туристов, так и в составе экскурсионных групп и при покупке круизов.

"Только в этом году область таким образом [отправившись в круиз] посетили почти 60 тысяч человек", - отметила председатель комитета.

Рост турпотока, по словам Бородянской, удалось обеспечить в первую очередь за счет так называемого событийного туризма. Так, только в прошлом году в регионе состоялось несколько десятков исторических, гастрономических, спортивных и других фестивалей.

"В следующем году мы планируем продолжать развивать это направление, в событийный календарь в 2020 году вошли 53 мероприятия. Так, помимо уже традиционных праздников мяса, фестиваля клубники и праздника "Арбузная феерия", впервые пройдут Первый грибной фестиваль в Екатериновском районе и Праздник картошки "Карабулакская рассыпуха" в Базарно-Карабулакском районе", - добавила Бородянская.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Минпросвещения разработает программу по развитию эмоциональных навыков у школьников
Как сообщили в ведомстве, планируется, что апробация программы пройдет в 2020 году в восьми пилотных регионах страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС