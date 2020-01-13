Турпоток в Саратовскую область впервые превысил 1 млн человек в год

САРАТОВ, 13 января. /ТАСС/. Турпоток в Саратовскую область по итогам 2019 года впервые значительно превысил 1 миллион человек и вырос по сравнению с 2018 г. на 10%, сообщила ТАСС глава регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.

"В прошлом году нам удалось достичь турпотока примерно в 1 млн человек. В этом году мы впервые превысили этот значимый показатель. Туристический поток в 2019 году составил 1,1 млн человек, что больше, чем в прошлом году на 10%", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что чаще всего гостями Саратовской области, по данным Саратовстата, в 2019 были жители Нижегородской, Самарской, Ростовской области, Московской области, Санкт-Петербурга. Жители приезжают в регион как в качестве самостоятельных туристов, так и в составе экскурсионных групп и при покупке круизов.

"Только в этом году область таким образом [отправившись в круиз] посетили почти 60 тысяч человек", - отметила председатель комитета.

Рост турпотока, по словам Бородянской, удалось обеспечить в первую очередь за счет так называемого событийного туризма. Так, только в прошлом году в регионе состоялось несколько десятков исторических, гастрономических, спортивных и других фестивалей.

"В следующем году мы планируем продолжать развивать это направление, в событийный календарь в 2020 году вошли 53 мероприятия. Так, помимо уже традиционных праздников мяса, фестиваля клубники и праздника "Арбузная феерия", впервые пройдут Первый грибной фестиваль в Екатериновском районе и Праздник картошки "Карабулакская рассыпуха" в Базарно-Карабулакском районе", - добавила Бородянская.