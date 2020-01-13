На статуе Русалочки в Копенгагене вандалы написали слова в поддержку протестов в Гонконге

ТАСС, 13 января. Неизвестные написали на статуе Русалочки в Копенгагене политический лозунг в поддержку протестующих в Гонконге. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

Более 1 млн человек посещают каждый год эту достопримечательность, скульптура много раз подвергалась нападению вандалов. Статуя, установленная в 1913 году, изображает Русалочку из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

В начале лета 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе стабилизировалась, протестующие стали выражать свою позицию в основном в мирном ключе.