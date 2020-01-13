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В белорусской части Беловежской пущи из-за теплой погоды продолжают расти грибы

Специалисты национального парка обнаружили на пнях и стволах деревьев вешенки

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Аномально теплая погода, несвойственная для этого времени года в Белоруссии, привела к тому, что в Беловежской пуще вновь появились грибы. Специалисты национального парка обнаружили на пнях и стволах деревьев вешенки.

"Самая низкая среднесуточная температура за декабрь на нашей метеостанции составила +1,11 градуса, а максимальная среднесуточная за тот же период + 5,12 градуса. Вследствие такой ласковой зимы после новогодних праздников продолжают расти вешенки", - отмечается на сайте нацпарка "Беловежская пуща".

Жители различных регионов республики наблюдают непривычные природные явления, вызванные теплой погодой. Например, на некоторых деревьях стали набухать почки, в южных областях страны появляется свежий травяной покров.

"На территории Белоруссии сложилась не совсем типичная ситуация для середины зимы. Температурный фон выше климатической нормы в основном на три-шесть градусов", - сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время характер погоды существенно не изменится, и в целом белорусам не стоит ждать суровой зимы, равно как и большого снежного покрова.

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Белоруссия
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