Турпоток в Крым на новогодних каникулах вырос на 10% по сравнению с прошлым годом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Туристический поток в Крым на прошедших новогодних каникулах увеличился в сравнении с прошлогодним показателем на 10%. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минкурортов республики.

"По оценкам данных пассажиропотока, данных муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга работающих средств размещения в период новогодних праздников 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 годов", - говорится в сообщении.

Более половины туристов - 63% - прибыли через Крымский мост автотранспортом, 6% - по железной дороге, 26% - авиатранспортом, 5% - через границу с Украиной, уточняется в сообщении. "Новый 2020 год для Крыма ознаменовался запуском железнодорожного сообщения, что стало ярким и долгожданным событием как для самих крымчан, так и для всех россиян. Более 11 тыс. пассажиров перевезли поезда за новогодние и рождественские каникулы. Аэропорт Симферополь сохранил свой пассажиропоток на уровне прошлого года, обслужив более 100 тыс. пассажиров", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

В пресс-службе добавили, что на прошлых новогодних каникулах с 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в Крыму отдохнули 190,2 тыс. туристов.

Республика Крым впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.