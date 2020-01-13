{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турпоток на курорты Кубани в новогодние праздники вырос до 800 тыс. человек

Это на 3% больше, чем в прошлом году. Большая часть отдыхающих выбрала горные и предгорные районы края, в том числе Сочи

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Более 800 тыс. человек посетили курорты Краснодарского края во время новогодних праздников, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На эту тему

"Более 800 тысяч человек посетили курорты Краснодарского края в новогодние праздники. При этом турпоток вырос на 3%. Большая часть отдыхающих выбрала горные и предгорные районы, в том числе Сочи", - сообщил глава региона.

Как сообщали ранее в пресс-службе администрации Сочи, в первой декаде января 2020 года, на которую приходятся новогодние праздники, курорты региона посетили около 524 тыс. туристов. По сравнению с тем же периодом 2019 года турпоток увеличился более чем на 3%. Кондратьев добавил, что Сочи стал любимым местом отдыха жителей России в зимние праздники. "Мы ожидаем, что высокий турпоток здесь сохранится весь зимний сезон", - сказал он.

По словам губернатора, Краснодар в праздники посетили 66 тыс. отдыхающих. Большой популярностью пользовались термальные источники. "Этот вид отдыха в крае быстро развивается, у него огромный потенциал", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Геленджик, на курорте с 1 по 9 января 2020 года отдохнули более 30 тыс. человек. Рост турпотока по сравнению с 2019 годом составил 5%. При этом загрузка отелей во время праздников составила 92%.

Подводя итоги 2019 года, Кондратьев отметил, что турпоток в Краснодарском крае достиг 17,3 млн туристов, что является рекордным показателем. В прошлом году за аналогичный период регион посетили около 17 млн человек. Власти позиционируют край как круглогодичный курорт, для этого ведутся работы по благоустройству и разрабатываются новые туристические маршруты. В регионе существуют такие направления туризма, как пляжный, морской, детский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, развлекательный и круизный, активный, деловой, событийный, образовательный и аграрный.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Почти 900 журналистов аккредитовано на оглашение президентского послания
Оглашение послания состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС