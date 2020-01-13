Турпоток на курорты Кубани в новогодние праздники вырос до 800 тыс. человек

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Более 800 тыс. человек посетили курорты Краснодарского края во время новогодних праздников, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Более 800 тысяч человек посетили курорты Краснодарского края в новогодние праздники. При этом турпоток вырос на 3%. Большая часть отдыхающих выбрала горные и предгорные районы, в том числе Сочи", - сообщил глава региона.

Как сообщали ранее в пресс-службе администрации Сочи, в первой декаде января 2020 года, на которую приходятся новогодние праздники, курорты региона посетили около 524 тыс. туристов. По сравнению с тем же периодом 2019 года турпоток увеличился более чем на 3%. Кондратьев добавил, что Сочи стал любимым местом отдыха жителей России в зимние праздники. "Мы ожидаем, что высокий турпоток здесь сохранится весь зимний сезон", - сказал он.

По словам губернатора, Краснодар в праздники посетили 66 тыс. отдыхающих. Большой популярностью пользовались термальные источники. "Этот вид отдыха в крае быстро развивается, у него огромный потенциал", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Геленджик, на курорте с 1 по 9 января 2020 года отдохнули более 30 тыс. человек. Рост турпотока по сравнению с 2019 годом составил 5%. При этом загрузка отелей во время праздников составила 92%.

Подводя итоги 2019 года, Кондратьев отметил, что турпоток в Краснодарском крае достиг 17,3 млн туристов, что является рекордным показателем. В прошлом году за аналогичный период регион посетили около 17 млн человек. Власти позиционируют край как круглогодичный курорт, для этого ведутся работы по благоустройству и разрабатываются новые туристические маршруты. В регионе существуют такие направления туризма, как пляжный, морской, детский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, развлекательный и круизный, активный, деловой, событийный, образовательный и аграрный.