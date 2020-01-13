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Путин поручил улучшить взаимодействие медиков и волонтеров в профилактике абортов

Соответствующий доклад должен быть представлен главами Минздрава и Минтруда, а также высшими должностными лицами субъектов РФ до 15 марта 2020 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву и Минтруду разработать и представить до 15 марта меры по улучшению сотрудничества медицинского сообщества с волонтерскими организациями в вопросах профилактики абортов и оказания различной помощи женщинам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия и на совершенствование механизмов сотрудничества профессионального медицинского сообщества с социально ориентированными, волонтерскими и другими общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны материнства и детства, по вопросам планирования беременности, профилактики искусственного прерывания беременности, а также по вопросам оказания социальной, консультативной, психологической и иной помощи женщинам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится в тексте документа.

Соответствующий доклад должен быть представлен главами Минздрава и Минтруда Вероникой Скворцовой и Максимом Топилиным, а также высшими должностными лицами субъектов РФ до 15 марта 2020 года. Кроме того, до 1 октября поручено разработать методические рекомендации по распространению положительного опыта проведения профосмотров и диспансеризации с привлечением членов Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" и общественной организации "Российские студенческие отряды".

"Обобщить практику функционирования "павильонов здоровья", создаваемых в целях раннего выявления заболеваний и популяризации здорового образа жизни, практику проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, а также разработать методические рекомендации по распространению положительного опыта этой работы", - говорится в перечне поручений.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в России насчитывается более 40 тыс. волонтеров-медиков. По его словам, волонтерство в медицине выполняет функцию профориентации и позволяет "почувствовать будущую профессию", а также дает возможность помочь людям и реализовать "саму суть медицинской профессии". Кроме того, деятельность волонтеров-медиков является очень значимой и важной для системы здравоохранения, отметил замминистра.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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