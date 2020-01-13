Медведев считает, что журналист должен побуждать власть активнее решать проблемы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Задача современной журналистики - побуждать представителей власти к действиям для решения проблем. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вручая премии правительства в области СМИ.

"Задача журналистов - не только информировать о проблемах, которые существуют в стране (у нас их тоже предостаточно), но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть", - сказал председатель правительства. Глава кабинета министров добавил, что лауреаты премии всегда дают власти напутствие, отмечают, что чиновники делают правильно, а что нет, на что нужно обращать внимание.

Глава правительства поздравил лауреатов премии и всех собравшихся журналистов с Новым годом, Рождеством и Днем российской печати, который отмечается 13 января. "Желаю всем присутствующим здоровья, творческих успехов, оптимизма, ну и, конечно, журналистских успехов", - сказал он. Обращаясь к аудитории, Медведев отметил, что в Доме приемов правительства собрались представители журналистской профессии, которые не нуждаются в представлении, "достаточно увидеть их имена под газетной колонкой, в титрах на экране или просто на экране". "Без них, без сомнения, история российской прессы была бы другой, а это по сути история нашей страны, история нашего государства и нашего общества", - добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный труд. По его мнению, для читателей большая удача, если такой коллектив работает вместе длительное время. "Но бывают и ситуации другие, когда один человек способен изменить жизнь, мир и пример наших лауреатов доказывает, что такая профессия как журналистика - это профессия, если хотите, энтузиастов, то есть людей, которые готовы в одиночку, подчас в очень сложных условиях, в горячих точках, или в весьма нервной ситуации восстанавливать справедливость, бороться за истину, защищать творческие свободы, свободы коллег по журналистскому сообществу и, конечно, развивать лучшие традиции нашей культуры", - заключил он, отметив также и роль СМИ в области просветительской работы.