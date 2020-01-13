{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев считает, что журналист должен побуждать власть активнее решать проблемы

Российский премьер при этом подчеркнул, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный труд

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Задача современной журналистики - побуждать представителей власти к действиям для решения проблем. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вручая премии правительства в области СМИ.

"Задача журналистов - не только информировать о проблемах, которые существуют в стране (у нас их тоже предостаточно), но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть", - сказал председатель правительства. Глава кабинета министров добавил, что лауреаты премии всегда дают власти напутствие, отмечают, что чиновники делают правильно, а что нет, на что нужно обращать внимание.

Глава правительства поздравил лауреатов премии и всех собравшихся журналистов с Новым годом, Рождеством и Днем российской печати, который отмечается 13 января. "Желаю всем присутствующим здоровья, творческих успехов, оптимизма, ну и, конечно, журналистских успехов", - сказал он. Обращаясь к аудитории, Медведев отметил, что в Доме приемов правительства собрались представители журналистской профессии, которые не нуждаются в представлении, "достаточно увидеть их имена под газетной колонкой, в титрах на экране или просто на экране". "Без них, без сомнения, история российской прессы была бы другой, а это по сути история нашей страны, история нашего государства и нашего общества", - добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что журналистика - это сложный, зачастую коллективный труд. По его мнению, для читателей большая удача, если такой коллектив работает вместе длительное время. "Но бывают и ситуации другие, когда один человек способен изменить жизнь, мир и пример наших лауреатов доказывает, что такая профессия как журналистика - это профессия, если хотите, энтузиастов, то есть людей, которые готовы в одиночку, подчас в очень сложных условиях, в горячих точках, или в весьма нервной ситуации восстанавливать справедливость, бороться за истину, защищать творческие свободы, свободы коллег по журналистскому сообществу и, конечно, развивать лучшие традиции нашей культуры", - заключил он, отметив также и роль СМИ в области просветительской работы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Почти 900 журналистов аккредитовано на оглашение президентского послания
Оглашение послания состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС