Причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани стала ошибка пилота

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Ошибка в технике пилотирования стала причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 на Кубани, которая произошла в июне 2019 года и привела к гибели пилота. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованного на сайте ведомства.

"Вероятной причиной ЧП с вертолетом Ми-2 RA-14107 явилась ошибка КВС (командира воздушного судна) в технике пилотирования, выразившаяся в несоразмерном взятии ручки циклического шага на себя в процессе захода на посадку с большими поступательной и вертикальной скоростями, что привело к просадке вертолета с большим углом на кабрирование, удару лопастями о земную поверхность и разрушению ВС в процессе начавшегося неуправляемого левого вращения", - говорится в отчете.

В отчете также сказано, что пилот во время посадки мог отвлечься на незакрытую дверь вертолета.

Как ранее сообщал ТАСС источник в силовых структурах Южного федерального округа, у погибшего пилота не было разрешения на полет. Руководитель компании "Мирагро" Дмитрий Михайлов, на полях которой вертолет вел химическую обработку, сообщал, что Ми-2 принадлежит индивидуальному предпринимателю, с которым компания работает уже около двух лет. Михайлов пояснил, что не видел документов, разрешающих полет вертолета, ссылаясь на то, что подобные вопросы входили в зону ответственности предпринимателя.

Вертолет Ми-2 утром 21 июня 2019 года совершил жесткую посадку в районе станицы Чамлыкской Лабинского района на Кубани. Погиб пилот. Возгорания и разрушений на земле не было.