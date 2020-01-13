Пожарные в Ухте предотвратили взрывы 64 цистерн с нефтью во время пожара на НПЗ

СЫКТЫВКАР, 13 января. /ТАСС/. Пожарные подразделения не допустили возгорание и взрывы 64 цистерн с нефтепродуктами во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Ухте (Республика Коми), который произошел 9 января. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио начальника Главного управления МЧС РФ по региону Олег Нецкий.

"Основная задача, когда возник пожар, - отстоять нефтеналивную эстакаду, где происходило распределение нефтепродуктов по железнодорожным цистернам. Их 64 было на тот момент. Задача пожарных подразделений - защитить эту эстакаду и эвакуировать оттуда все железнодорожные цистерны с нефтепродуктами, иначе последовало бы еще 64 взрыва. Нужно было как можно быстрее их оттуда убрать, затем на место цистерн встал пожарный поезд", - рассказал Нецкий, отвечая на вопросы ТАСС.

По его данным, пожар возник в результате взрыва на площадке с блоком присадок, где оказалось девять емкостей с нефтепродуктами объемом до 160 кубометров. В ходе пожара произошло восемь взрывов, в результате повреждены все девять емкостей, сгорело около 500 кубометров нефтепродуктов. Пожару присвоили третий номер, чтобы создать резерв сил и средств, поскольку никто не знал, "какая площадь пожара будет после очередного взрыва, обломки разлетались на сотни метров". Также было принято решение эвакуировать посетителей и персонал торгового центра "Ярмарка", расположенного в 1,5 км от НПЗ.

В результате пожара пострадал один сотрудник завода. "Это линейный обходчик на данном участке, который как раз пошел посмотреть, что случилось, еще до взрыва. Затем его оттуда эвакуировали, передали бригаде скорой помощи", - рассказал Нецкий, отметив, что причины ЧП назовет специальная комиссия, назначены экспертизы. Все материалы ГУ МЧС переданы в Ростехнадзор для расследования причин инцидента. После ЧП пожарные вместе с коммунальщиками обошли жилые дома, вопреки данным нескольких СМИ, выбитые стекла не обнаружены, жалобы от жителей не поступали. "Выбило стекла на ТЭЦ, которая расположена примерно в одном километре от НПЗ. Там специальное фронтальное остекление, при случае взрыва котлов оно вылетает во избежание большего ущерба, это остекление на ТЭЦ и полетело", - объяснил руководитель регионального главка МЧС.

В ходе ЧП и после него Роспотребнадзор, ЦГМС, лаборатории завода проводили замеры предельно допустимых концентраций (ПДК), превышений не было, добавил он. В связи с ЧП следственное управление СК РФ по региону и республиканская прокуратура проводят проверки.

"Лукойл-Ухтанефтепереработка" - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1933 году. Является 100% дочерней структурой компании "Лукойл".