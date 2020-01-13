СК проведет проверку после снятия инвалидности с мальчика, из-за болезни лишившегося глаза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить прозвучавшую в эфире одного из федеральных каналов информацию о том, что лишившемуся глаза после болезни мальчику в Ростовской области отказывают в восстановлении статуса инвалида. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК РФ.

По данным телеканала НТВ, в эфире которого в понедельник показали сюжет, девятилетнему мальчику Савелию Торянику в полтора года поставили диагноз - ретинобластома. После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии. По данным канала, как только болезнь отступила, с ребенка сняли инвалидность.

"Председатель Следственного комитета поручил незамедлительно организовать проверку по данному факту нарушения прав ребенка, оказать правовую помощь мальчику и его родителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эфире федерального канала корреспонденты рассказали, что в Ростовской области родители 9-летнего мальчика, который лишился глаза вследствие заболевания, требуют восстановления статуса инвалида для своего ребенка, который был снят после очередной экспертизы. "По данным, озвученным в СМИ, родители должны тратить собственные средства на протез глаза", - подчеркнули в СК.