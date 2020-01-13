АСИ направило предложения по улучшению демографической ситуации в рабочую группу Госсовета

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в рабочую группу Госсовета по социальной политике предложения по улучшению демографической ситуации в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что АСИ выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года. При этом в отличие от прошлых программ, АСИ предлагает ориентироваться на модель семьи с двумя детьми, поддерживать рождение любого дополнительного ребенка по схеме "плюс один" и расширить базу социальных сборов Фонда социального страхования (ФСС).

"Мы направили предложения по сдерживанию второй волны депопуляции в рабочую группу Госсовета по социальной политике", - сообщили ТАСС в АСИ.

Как сообщал "Коммерсантъ", ориентировочно стоимость мероприятий программы оценивается в 18 трлн руб. - на уровне продемографических расходов в 2007–2017 годах. Среди предлагаемых АСИ мер - продление расходов по материнскому капиталу до 2028 года и расширение возможностей его расходования, целевое увеличение пособия по уходу за вторым и третьим ребенком до полутора лет, создание института сертифицированных нянь, стимулирование гибкого рабочего графика для матерей с детьми и разработка ипотечной программы со сниженными и нулевыми ставками с компенсацией стоимости приобретаемого жилья в размере 1-2 млн руб. на одного-двух детей.