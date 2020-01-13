Полиция ФРГ проверяет данные о новом предложении выкупить украденные в Дрездене ценности

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Полиция ФРГ проверяет информацию о получении журналистами немецкой телерадиокомпании MDR предложения от неизвестных о покупке части драгоценностей, которые украли в ноябре 2019 года из расположенной в Дрездене сокровищницы "Зеленый свод". Об этом сообщило в понедельник агентство DPA .

По информации MDR, такое предложение поступило редакции ее программы Kripo live. "В настоящий момент мы пока не можем оценить, идет ли речь о подражателе или в этом что-то действительно есть", - отметили в полиции.

Ранее неизвестные лица в даркнете предложили израильскому охранному предприятию CGI выкупить часть украденных драгоценностей в обмен на €9 млн. Редакция Kripo live связалась с предполагаемым продавцом и получила такое же предложение. Неизвестные заявили журналистам, что хотели бы получить вознаграждение в биткоинах. Причем впоследствии они подчеркнули, что готовы разбить бриллианты и по-новому огранить их.

Кража произошла 25 ноября 2019 года. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить. Речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. В ней хранятся более 3 тыс. артефактов.