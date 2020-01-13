В Коми ограничат выход людей к купелям на Крещение из-за недостаточной толщины льда

СЫКТЫВКАР, 13 января. /ТАСС/. Спасатели в Коми ограничат выход людей на лед к купелям на Крещение в связи с теплой зимой и недостаточной толщиной льда. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио начальника Главного управления МЧС РФ по региону Олег Нецкий.

"Мы уже обсудили с МВД, что ограничим выход людей на лед к купелям на Крещение. Будем пропускать к купелям не по 10-15 человек, как ранее, а по одному - два человека, чтобы не создавать очередь, чтобы люди не провалились под лед, а такие случаи по стране ранее были", - рассказал Нецкий.

По его данным, в этом году оборудуют 41 купель, сколько и в прошлом году. Главам муниципалитетов направлены рекомендации, как нужно укрепить лед, оборудовать места деревянными трапами и настилами. Многое зависит от структуры льда, он может быть толстым, но непрочным. Жителям рекомендовано посещать только специально оборудованные места для омовений и забора крещенской воды.

В прошлом году купели посетили более 24 тыс. жителей Коми, обошлось без происшествий. Безопасность людей обеспечивали более 350 сотрудников оперативных служб, задействовали более 80 единиц техники. Неподалеку от купелей работали пункты обогрева с горячим чаем.

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, на Крещение в Сыктывкаре ожидается облачная со снегопадом погода, температура воздуха - от нуля до минус 2 градусов.