Зеленский подписал закон об отмене выдачи дипломов государственного образца

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Украина отменила выдачу государственных дипломов о высшем образовании, вузам дано право выдавать документ собственного образца. Соответствующий закон подписал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Закон Украины был поддержан в целом парламентом Украины 18 декабря 2019 года. Как пояснил тогда один из его авторов, глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, теперь дипломов гособразца уже не будет, назвав их "советским пережитком". Депутат отмечал, что необходимость принятия такой нормы также связана с тем, что каждый вуз имеет свой уровень и качество обучения, а дипломы гособразца имеют фактически одинаковый вес.

В части изменений законодательства об высшем образовании, касающейся студентов, для них вводится ответственность "за несоблюдение академической добросовестности". В пресс-службе Министерства образования и науки Украины поясняли, что выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении высшего образования. Университеты при зачислении абитуриентов смогут применять такой западный инструмент отбора, как мотивационные письма.

До принятия во втором чтении новый закон должен был регулировать языковые правила преподавания для иностранных студентов. Так, разрешалось вести преподавание иностранцам на иностранном языке. Эта норма вызвала возмущение среди некоторых депутатов Рады, которые заявили об угрозе "русификации" украинского образования. В результате ко второму чтению законопроект был подготовлен без этой нормы. В то же время, как пояснила в комментарии Би-би-си Украина депутат Инна Совсун, "остается статус кво, то есть преподавание на русском языке не запрещено".

KPI для ректоров

Новшества в высшем образовании на Украине коснутся и ректоров. Для оценки их работы вводится специальный коэффициент. "Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки. Формированием KPI будет заниматься министерство на базе программ кандидатов, которые те будут подавать в пакетах документов на конкурс.

Закон также меняет условия лицензирования вузов и регулирует другие вопросы высшего образования.