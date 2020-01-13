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Более 1700 многоквартирных домов в Хабаровске остались без тепла в 22-градусный мороз

Аварию устраняют 24 человека и шесть единиц техники

ТАСС, 13 января. Коммунальная авария оставила без тепла жителей более 1700 многоквартирных домов в Хабаровске, где в понедельник температура воздуха составляла 22 градуса ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Поступила информация о том, что в результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. По предварительным данным, под отключение попало более 1700 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты организовали работу по переподключению потребителей. На месте аварии работают 24 человека и шесть единиц техники.

Теги
РоссияХабаровский край
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