Более 1700 многоквартирных домов в Хабаровске остались без тепла в 22-градусный мороз

ТАСС, 13 января. Коммунальная авария оставила без тепла жителей более 1700 многоквартирных домов в Хабаровске, где в понедельник температура воздуха составляла 22 градуса ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Поступила информация о том, что в результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. По предварительным данным, под отключение попало более 1700 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты организовали работу по переподключению потребителей. На месте аварии работают 24 человека и шесть единиц техники.