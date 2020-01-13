Володин вручил журналистам дипломы за лучшее освещение работы Госдумы в 2019 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник поздравил с Днем российской печати журналистов парламентского пула - самого многочисленного среди органов госвласти РФ - и вручил дипломы и памятные подарки победителям творческого конкурса на лучшее освещение деятельности нижней палаты парламента в 2019 году.

"Мы с вами коллеги, - обратился спикер к собравшимся на торжественном приеме журналистам. - Депутаты рассматривают законы, а вы делаете все для того, чтобы обсуждение этих законов было более интересным, ярким". "Все изъяны видите, - продолжил он. - Это нам помогает, потому что без этого диалога, который вы помогаете осуществлять и с деловым сообществом, и с нашими гражданами, невозможно принять качественные решения".

Володин обратил внимание, что депутаты переизбираются, "кто-то приходит в это здание, кто-то после выборов занимается другими вопросами". "А вы можете проследить преемственность парламентаризма, непосредственно участвуя в работе парламента, делая все для того, чтобы наши законы были более качественными и эффективными", - сказал он.

"Сегодня, насколько мне известно, 1080 журналистов аккредитовано в Государственной думе", - подчеркнул политик, отметив, что "это самый большой журналистский пул, который работает в органах власти" РФ. "Парламент готов к этой работе, готов к этому диалогу. Мы каждый год видим, что интерес к работе Государственной думы растет", - добавил он.

Уравновешивать друг друга

"Ваши новости, ваша аналитика нужны", - заявил со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "И помните: без нас не будет и вас, мы должны уравновешивать друг друга", - посоветовал он. "Вам будет скучно, если вы пойдете в "Газпром", хотя там зарплата больше, - предупредил Жириновский. - В любом министерстве, в любой губернии вы заскучаете". "Поэтому самое лучшее место - это Госдума", - заключил глава фракции, поблагодарив российских журналистов.

Вице-спикер Петр Толстой сказал, что до избрания депутатом на протяжении долгого времени работал журналистом, в том числе в Госдуме. "Очень радостно наблюдать те изменения, которые произошли в нашем парламенте по отношению к журналистам и к журналистике вообще", - признался он, пожелав корреспондентам "теплее относиться к депутатам" и "быть к ним снисходительнее". В свою очередь глава комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи Леонид Левин заметил, что от освещения того или иного органа госвласти зависит оценка обществом его работы. Он выразил признательность парламентским журналистам за объективные и корректные материалы о деятельности народных избранников.

Победителями конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы, результаты которого были подведены в 26-й раз, стали 20 представителей СМИ в пяти номинациях. Парламентский корреспондент ТАСС Анатолий Бочинин стал лауреатом в номинации "Информационные агентства", а фотокорреспондент агентства Сергей Фадеичев - в номинации "Фото".