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Количество получателей "дальневосточных гектаров" в 2019 году увеличилось на 18%

Общая площадь предоставленной земли превысила 53,7 тыс. га
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 13 января. Участниками программы "Дальневосточный гектар" в 2019 году стали более 11,5 тыс. человек. Таким образом, общее число получателей земли по программе увеличилось на 18% - до 76,6 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"В 2019 году земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" получили более 11,5 тыс. человек, а суммарная площадь предоставленной за год земли составила 7,1 тыс. га. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО получили 76,6 тыс. человек. Общая площадь предоставленной земли превышает 53,7 тыс. га - это сравнимо с площадью таких городов, как Новосибирск или Самара", - сообщили в АРЧК, уточнив, что число участников программы в 2019 году увеличилось на 18%.

Отмечается, что наибольшим спросом пользуется земля в Приморье - здесь участки получила 21 тыс. человек, или каждый четвертый участник программы. На втором месте - Якутия, где землю получили 13,6 тыс. человек (18% участников). На третьем месте по спросу находится Хабаровский край, получителями земли в котором стали 11,9 тыс. человек (15,5% участников). Большинство тех, кто подает заявки на выдачу "дальневосточного гектара", - жители Дальнего Востока (85%).

С 1 августа программа начала действовать в Забайкальском крае и Бурятии, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. Как сообщили в агентстве, участки в Бурятии получила 1 тыс. человек, в Забайкалье - 1,6 тыс. человек.

По данным АРЧК, более половины (54%) заявителей берут землю для строительства личного жилья. Каждому четвертому (23%) гектар нужен для того, чтобы вести сельскохозяйственную деятельность. Почти каждый десятый (9%) собирается реализовать проект в туристической отрасли. Порядка 7% получателей земли хотят обустроить садовый участок и личное подсобное хозяйство, еще столько же - планируют открыть магазины, кафе, технические центры и заниматься другими видами предпринимательской деятельности.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа стала доступной для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

Теги
РоссияДальний Восток
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