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Госдума обсудит законопроект о раскрытии врачебной тайны наркозависимых осужденных

Профильный думский комитет поддержал инициативу

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума обсудит на первом пленарном заседании открывающейся во вторник весенней сессии в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, если они осуществляют контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании.

По действующему законодательству при назначении наркозависимому основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных или исправительных работ или ограничения свободы суд может обязать его пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Контролируют этот процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

При этом существующие нормы позволяют органам уголовно-исполнительной системы запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного. В связи с этим предлагается установить, что "при осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя".

Профильный думский комитет по охране здоровья поддержал инициативу. "Внесение предлагаемых законопроектом изменений целесообразно и позволит уголовно-исполнительной инспекции контролировать максимально широкий круг лиц, обязанных по решению суда пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию", - считают депутаты.

По мнению комитета, законопроект "является актуальным и направлен на охрану здоровья лиц, больных наркоманией, профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в РФ, а также в целом на совершенствование системы оказания медицинской помощи и реабилитации указанных лиц".

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