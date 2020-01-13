В Болгарии Старый Новый год встретили кукерским обрядом

КОВАЧЕВЦЫ /Болгария/, 14 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Жители села Ковачевцы встретили Старый Новый год традиционными играми ряженых. Сначала был зажжен ритуальный костер, а затем десятки кукеров - колдунов, одетых в козьи шкуры и скрывающих лица под устрашающими масками, - отправились изгонять злых духов, "захвативших" дома местных жителей, передает корреспондент ТАСС.

"Традиция кукерских обрядов у нас насчитывает сотни лет. Национальные игры с масками являются частью национальной болгарской фольклорной культуры, они олицетворяют силы природы и плодородия земли. Страшные маски, шкуры и рога, огромные лица, сделанные из перьев, ритмичный перезвон колоколов, которые кукеры носят на себе, заставляют почувствовать и прочувствовать магию ритуала. В празднике Сурва участвуют практически все наши жители", - рассказал корреспонденту ТАСС мэр Ковачевцев Васил Станимиров.

Десятки кукеров прошли в понедельник по улицам села, изображая чудовищ, а потом все вместе собрались у ритуального костра. Пляски кукеров сопровождались перезвоном колоколов, звук которых, как считается, также должен устрашить нечисть. Изгоняя злых духов, кукеры открывают дорогу к лету.

Свидетелями традиционного ритуала вместе с жителями села стали российские дипломаты и сотрудники Российского культурно-информационного центра, которые подарили участникам праздника множество новогодних календарей.

Традициям маскарадных игр, насчитывающим сотни лет, следуют жители десятков болгарских сел в районах Симитли, Ямбола, Кюстендила, Перника, Пазарджика. Между кукерскими группами в зимние месяцы проходят настоящие состязания. В селе Ковачевцы обряду сурва посвящен специальный музей, где гости города могут подробно познакомиться с историей древних ритуалов, искусством изготовления страшных масок и кукерских одеяний.

Маскарадные пляски, проходящие в зимние месяцы, постоянно требуют от ряженых обновления гардероба, новых "страшных" одеяний. Хороший наряд может стоить до 10 тыс. левов (около €4 - 5 тыс.), а его подготовка занимает несколько месяцев.