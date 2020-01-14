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Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от гриппа при отсутствии вакцинации

Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов ЗОЖ
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от гриппа и ОРВИ для людей, имеющих противопоказания к вакцинации, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни. Здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья. Ведение здорового образа жизни, как важное составляющее профилактики гриппа и ОРВИ для каждого человека, способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ЗОЖ включает в себя оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, физическая активность, соблюдение правил личной гигиены, умение управлять своими эмоциями, отказ от вредных привычек.

При признаках заболевания Роспотребнадзор рекомендует остаться дома. Это снизит риск развития осложнений, а также возможность распространения инфекции.

По данным ведомства в целом в стране привито более 73,95 млн человек, что составляет 50,5% от численности населения.

 

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