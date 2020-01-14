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Прокуратура предостерегла мэрию Улан-Удэ от использования опасного реагента на дорогах

В ведомстве отметили, что в состав реагента входят химические вещества и соединения, запрещенные для использования на Байкальской природной территории

УЛАН-УДЭ, 14 января. /ТАСС/. Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура объявила предостережение мэрии Улан-Удэ о недопустимости использования на дорогах города реагентов, в которых обнаружены запрещенные к использованию в природоохранной зоне химические вещества. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

В декабре 2019 года в мэрии сообщили, что Комбинатом по благоустройству закуплена пробная партия антигололедных реагентов. Вещества, "плавящие" снег, были приобретены "в экспериментальных целях". 

"Проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства при применении в Улан-Удэ противогололедного материала (реагента) "Бионорд-Универсал" для устранения зимней скользкости на автомобильных дорогах и улицах. Установлено, что в состав планируемого к применению в городе реагента входят химические вещества и соединения, использование которых на Байкальской природной территории запрещено", - говорится в пресс-релизе.

После проверки председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, а также директору Комбината по благоустройству Улан-Удэ природоохранным прокурором объявлены предостережения.

"При таянии снежного покрова после применения вышеназванного противогололедного материала неизбежно попадание загрязненных химикатами сточных вод с обочин дорог и тротуаров в реки Селенга и Уда, а в дальнейшем - в озеро Байкал", - пояснили в ведомстве.

Сейчас дороги в сезон гололедицы на дорогах в столице Бурятии и на горных хребтах рядом с озером Байкал посыпаются песком.

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