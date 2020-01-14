Как иностранный русский помогает построить карьеру в Великобритании?

По данным Минобрнауки, почти 4 тыс. российских студентов учатся в Великобритании, еще 6,5 тыс. проходят различные британские курсы дистанционно. Российские вузы такими цифрами похвастаться не могут. Как правило, британцы едут в Россию с одной целью — довести свой русский до совершенства. В российских вузах сегодня обучаются 62 британца, из них четверо — по квотам правительства РФ. По ним студенты поступают в пять российских вузов: Санкт-Петербургский и Томский государственные университеты, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Востребованные среди иностранных студентов направления — биология, живопись, лингвистика, менеджмент, экология, ядерная физика и технология. Русский как преимущество

На эту тему Такие родные иностранцы: что держит экспатов в Москве

Юэн — студент последнего курса Школы современных языков Бристольского университета, куда британцы идут в основном для изучения русского. Юэн уверен, что язык даст ему большие преимущества на рынке труда. "Мне кажется, у нас много возможностей после учебы, потому что довольно мало людей в Англии изучают русский и знают этот язык", — говорит Юэн. С ним соглашается директор по языкам Школы современных языков Бристольского университета Елена Макнейли. "В Великобритании русский язык в школах преподается довольно редко, только в самых фешенебельных: Итон, Хэрроу, колледж Мальборо и т.д. Их в принципе очень мало". При этом изучение русского в университете не означает, что карьера выпускника будет связана с языком непосредственно. Недавняя оценка статистики трудоустройства выпускников их школы показала, что большинство работают в журналистике, юриспруденции, на дипломатической службе или в финансовых и консалтинговых фирмах. "Они используют язык как капиталовложение в свою карьеру, но очень мало кто становится преподавателем русского языка или идет в аспирантуру, связанную именно с русским. Здесь это в принципе не принято", — отметила Макнейли. Британцы в Сибири В Школе современных языков наряду с русским преподают также чешский, французский, немецкий, итальянский, португальский и испанский. Изучение русского начинается с нуля. Из-за трудной грамматики в программе ему отводится больше всего часов. Грамматику студенты изучают в понедельник, а во вторник письменно закрепляют правила. В среду занимаются чтением на понимание, четверг отдан аудированию и говорению, а пятница отведена под мультимедийные занятия. Уже к четвертому курсу студенты свободно говорят по-русски. В рамках программы студенты должны провести какое-то время в России.

На эту тему МГУ стал самым престижным вузом России по версии агентства RUR

Юэн вместе со своим одногруппником Брином отправился по обмену в Томский государственный педагогический университет. "Томск являлся для меня самой большой задачей", — признается Юэн. Общаться только на чужом языке было трудно, зато теперь они с Брином свободно говорят на русском. Брину после школы, где он учил французский и немецкий, мама предложила выбрать сложный язык, чтобы потом получить хорошую работу. Выбирал между китайским и русским, о которых совершенно ничего не знал. После выпуска Брин хочет связать карьеру с русским: например, стать журналистом и работать в России. Универсальные навыки Почему компании Великобритании при отборе сотрудников обращают внимание на выпускников с дипломом по русскому языку, объясняет руководитель Школы современных языков профессор Андреас Шонле: по его словам, этот язык считается сложным, а освоившие его студенты — способными.

На эту тему Как пройти собеседование и получить работу. Советы рекрутеров