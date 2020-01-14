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Как иностранный русский помогает построить карьеру в Великобритании?

Университет в Бристоле
© Shutterstock/FOTODOM
Зачем студенты престижного английского университета отправились в Томск и какие навыки помогают привлечь внимание британских работодателей?

По данным Минобрнауки, почти 4 тыс. российских студентов учатся в Великобритании, еще 6,5 тыс. проходят различные британские курсы дистанционно. Российские вузы такими цифрами похвастаться не могут. Как правило, британцы едут в Россию с одной целью — довести свой русский до совершенства. 

В российских вузах сегодня обучаются 62 британца, из них четверо — по квотам правительства РФ. По ним студенты поступают в пять российских вузов: Санкт-Петербургский и Томский государственные университеты, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Востребованные среди иностранных студентов направления — биология, живопись, лингвистика, менеджмент, экология, ядерная физика и технология.

Русский как преимущество

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Юэн — студент последнего курса Школы современных языков Бристольского университета, куда британцы идут в основном для изучения русского. Юэн уверен, что язык даст ему большие преимущества на рынке труда.

"Мне кажется, у нас много возможностей после учебы, потому что довольно мало людей в Англии изучают русский и знают этот язык", — говорит Юэн. 

С ним соглашается директор по языкам Школы современных языков Бристольского университета Елена Макнейли. "В Великобритании русский язык в школах преподается довольно редко, только в самых фешенебельных: Итон, Хэрроу, колледж Мальборо и т.д. Их в принципе очень мало".

При этом изучение русского в университете не означает, что карьера выпускника будет связана с языком непосредственно. Недавняя оценка статистики трудоустройства выпускников их школы показала, что большинство работают в журналистике, юриспруденции, на дипломатической службе или в финансовых и консалтинговых фирмах.

"Они используют язык как капиталовложение в свою карьеру, но очень мало кто становится преподавателем русского языка или идет в аспирантуру, связанную именно с русским. Здесь это в принципе не принято", — отметила Макнейли.

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В Школе современных языков наряду с русским преподают также чешский, французский, немецкий, итальянский, португальский и испанский. Изучение русского начинается с нуля. Из-за трудной грамматики в программе ему отводится больше всего часов. 

Грамматику студенты изучают в понедельник, а во вторник письменно закрепляют правила. В среду занимаются чтением на понимание, четверг отдан аудированию и говорению, а пятница отведена под мультимедийные занятия. Уже к четвертому курсу студенты свободно говорят по-русски. В рамках программы студенты должны провести какое-то время в России. 

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Юэн вместе со своим одногруппником Брином отправился по обмену в Томский государственный педагогический университет. "Томск являлся для меня самой большой задачей", — признается Юэн. Общаться только на чужом языке было трудно, зато теперь они с Брином свободно говорят на русском.

Брину после школы, где он учил французский и немецкий, мама предложила выбрать сложный язык, чтобы потом получить хорошую работу. Выбирал между китайским и русским, о которых совершенно ничего не знал. После выпуска Брин хочет связать карьеру с русским: например, стать журналистом и работать в России.

Универсальные навыки 

Почему компании Великобритании при отборе сотрудников обращают внимание на выпускников с дипломом по русскому языку, объясняет руководитель Школы современных языков профессор Андреас Шонле: по его словам, этот язык считается сложным, а освоившие его студенты — способными. 

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"Они доказали, что готовы делать что-то незаурядное. Поэтому они выделяются на фоне всех других. И это хорошая стратегия", — считает Шонле. То же самое можно сказать и о тех, кто изучал мандаринский (самый распространенный диалект китайского — прим. ТАСС), арабский или японский.

"В английском есть такое понятие Transferable employability skills (универсальные профессиональные навыки — прим. ТАСС). Это навыки, которые они развивают и которые можно переносить с одной работы на другую, из одной организации в другую, и они не связаны конкретно с русским языком. Это умение независимо мыслить, принимать решения, быть игроком, в сжатые сроки делать проекты и так далее", — говорит Макнейли.

"Рынок труда сильно изменится в последующие двадцать лет, и важна не узкая специализация, которая, может быть, через десять лет никому не нужна будет, а гибкость ума, которая позволяет человеку учиться и набирать другие навыки", — отметил Шонле.  

Потенциал для развития

Вузовское сообщество Великобритании нацелено на то, чтобы развивать контакты своих студентов с российскими. "Для некоторых британских студентов учеба в России является частью той программы, которую они проходят в Англии. Как правило, это небольшие краткосрочные программы обмена студентами. Это, в частности, то, что бы мы хотели развивать", — отметила глава содружества университетов UK International Вивьен Стерн.

"Мы бы хотели, чтобы контакты между нашими студентами развивались, а британские студенты знали больше о России: о ее культуре, музыке и истории. Почему бы не подумать о сотрудничестве, например, в театральной сфере? Я сама, когда была студенткой, немного изучала историю русского театра. Почему бы не расширять эти сферы взаимодействия?" — добавила Стерн.

Кирилл Борискин, Юрий Кукин

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