Минтруд назвал регионы с высоким уровнем рождаемости

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Самый высокий среди субъектов РФ рост рождаемости зарегистрирован с января по ноябрь 2019 года в Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Такие данные привел министр труда и соцзащиты Максим Топилин в опубликованном во вторник интервью "Российской газете".

По словам министра, рекордсменом по рождаемости в 2019 году стала Москва. Она составила 3,5% (4,3 тыс. детей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое большое снижение рождаемости - почти 10 тыс. детей или 13% - зафиксировано в Московской области.

"Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию", - приводит газета слова министра.

Топилин отметил, что после роста коэффициента в 2015 году на 1,77 в последующие годы наблюдался спад. По мнению министра, "в 2016-2018 годах снижение было связано еще и со стагнацией доходов населения". Он также отметил, что по итогам 2019 года "коэффициент рождаемости будет примерно 1,5".