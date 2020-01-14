Фотоработы Дмитрия Медведева покажут на фестивале "Первозданная Россия" в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Снимки дикой природы, сделанные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, будут представлены на фестивале "Первозданная Россия", который пройдет в московском Гостином дворе с 17 января по 16 февраля. Об этом сообщила на пресс-конференции в Общественной палате РФ во вторник руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

"В экспозиции будут представлены работы председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, сделанные во время деловых поездок по стране", - сказала Пантелеева.

В 2016 году на выставке была представлена фоторабота Медведева "Волга вечером".

В этом году фестиваль "Первозданная Россия", по словам Пантелеевой, объединит 32 выставки, 279 авторов из 83 регионов, 528 профессиональных и любительских работ, сделанных на территории России. Одними из важнейших тем станут "Красная книга" и "Величайшие природные памятники России. Всемирное наследие ЮНЕСКО". В рамках этих экспозиций удалось собрать уникальную коллекцию снимков, где впервые представлены снимки нарвала, а также фотографии самых редких крупных кошек России: дальневосточного леопарда и уссурийского тигра.

Также на фестивале можно будет увидеть разделы "Леса России", "Главный путь. Пейзаж за окном поезда" и подборку работ итальянских фотографов. Запланированы кинопрограмма и тематические дни, посвященные животным, охране окружающей среды, волонтерам, науке, этнографии, мультипликационному и документальному кино. В течение года экспозиции фестиваля можно будет увидеть в регионах России и за рубежом.

"Первозданная Россия" - это не только крупнейшая в стране выставка фотографий дикой природы, но и просветительская площадка, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы и показы новейших документальных фильмов. В рамках фестиваля рождаются экологические проекты, проводятся круглые столы, на которых обмениваются опытом ученые, фотографы и специалисты по охране окружающей среды. Главная задача фестиваля, по словам организаторов, - показать богатство природы России и сформировать интерес к его сохранению.