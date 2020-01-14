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Ульяновские депутаты приняли закон о запрете продажи в регионе никотиносодержащих смесей

За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей

УЛЬЯНОВСК, 14 января. /ТАСС/. Закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей наподобие снюса принят во вторник на заседании Законодательного собрания Ульяновской области. Как сообщил журналистам в кулуарах заседания председатель комитета заксобрания по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергей Шерстнев, закон предусматривает запрет продажи продукции несовершеннолетним.

"За нарушение запрета [законом] предусмотрены штрафы: для физических лиц - до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - до 30 тыс. рублей и для юридических лиц - до 150 тыс. рублей. Это лишь первый этап: мы планируем вернуться и к вопросу о продаже и распространении так называемых фанфуриков - надо принимать кардинальные меры", - сказал он.

В пояснительной записке к документу говорится, что из-за употребления никотиносодержащей бестабачной продукции у подростков наблюдается замедление либо остановка роста, агрессивное поведение, высокий риск развития новообразований, ослабление иммунитета. Подобные смеси могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, развитие рака ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы.

В декабре 2019 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. По его словам, в документе жестко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ. Документ призван усилить контроль соблюдения запрета оптовой, розничной продажи снюса и никотиносодержащих изделий детям.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. 23 декабря с призывом к правительству РФ приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией обратился Совет Федерации.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, но сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, пропитанные никотином. Неофициально их также называют "снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Теги
РоссияУльяновская область
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