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АТОР: туристам в Турции в этом году придется дольше ждать заселения в отели

К этому приведут меры по усиления защиты персональных данных в республике, уточнили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Меры по усиления защиты персональных данных в Турции приведут к увеличению времени заселения в отели. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для сокращения продолжительности ожидания турецкие отели ранее делали копию паспортов постояльцев и затем самостоятельно заполняли формы по учету постояльцев. Однако законом о защите персональных данных отелям запрещено делать фото или ксерокопию удостоверения личности своих гостей, запрашивать у них другую персональную информацию, в том числе номера банковской карты и мобильного телефона, а также собирать биометрические данные.

Запрет был введен несколько лет назад, но практически не действовал из-за отсутствия штрафных санкций за его несоблюдение. Но в 2020 году отели будут штрафовать за подобные нарушения, сообщает АТОР.

В связи с этим продолжительность регистрации туристов увеличится, особенно в высокий сезон при заездах больших групп в бюджетные отели и отели среднего сегмента, отмечает ассоциация. Профессиональные туристические объединения отельеров и туроператоров Турции выступили против нововведений, отметив, что после заполнения всех форм учета копии документов постояльцев уничтожаются.

Теги
Турция
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