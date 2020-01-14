ВЦИОМ: каждый третий россиянин против длительных новогодних каникул

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Количество россиян, которые выступают против длительных новогодних каникул, выросло с 2005 года на 6% (с 27% в 2005 году до 33% в 2020 году), свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На сегодняшний день каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул - удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%). В 2005 году, сразу после первого опыта длительных новогодних и рождественских каникул, удачной идею считали 36% россиян, а неудачным решением, от которого нужно отказаться впредь, 27%", - говорится в материалах опроса.

Идею перенести выходные дни на май поддержали 15 лет назад 27% опрошенных, в 2020 году это предложение одобрили только 3% респондентов, приводит статистику ВЦИОМ.

Отмечается, что граждане 18-24 лет (75%) чаще считают введение длительных рождественских каникул удачным решением, чем старшее поколение от 60 лет (34%).

Также положительно высказываются о новогодних выходных чаще россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее (63%), чем те, кто считает свое материальное положение плохим (46%).

"Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодежи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. Для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад, и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения", - приводит центр слова директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 января среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Новогодние каникулы в РФ

25 сентября 1992 года были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду с 1 и 7 января стало 2 января. Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ, принятом 30 декабря 2001 года (вступил в силу 1 февраля 2002 года).

29 декабря 2004 года в статью 112 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а Рождество - выходным. Однако фактически 6 января также было нерабочим, так как на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками.

С 2013 года официальные новогодние каникулы в России длятся с 1 по 8 января. Соответствующие поправки были внесены в статью 112 Трудового кодекса 23 апреля 2012 года. Совпадающие с этими праздниками нерабочие дни (суббота и воскресенье) по решению правительства РФ могут быть перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.