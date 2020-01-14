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В ОБСЕ ждут больше информации о гибели испанского журналиста в Москве

Антонио Мануэль Санчес работал в Sputnik Mundo

ТАСС, 14 января. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил соболезнования в связи с гибелью в Москве журналиста из Испании Антонио Мануэля Санчеса, отметив, что ждет больше информации по этому инциденту.

"Был опечален услышать о смерти журналиста Sputnik Mundo [Антонио] Мануэля [Санчеса] Регаладо вчера в России, в Москве. Я жду больше информации касательно обстоятельств его смерти. Выражаю свои соболезнования его семье и коллегам", - говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Во вторник представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что следователи проводят проверку по факту гибели в Москве журналиста из Испании Антонио Мануэля Санчеса. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что на улице Кедрова в ночь на вторник из окна дома выпал гражданин Испании Антонио Мануэль Санчес, который работал в одном из российских СМИ. От полученных травм журналист умер.

Теги
ИспанияРоссия
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